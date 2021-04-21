В Нидерландах с 28 апреля отменят комендантский час из-за коронавируса

Это сообщает телеканал RTL со ссылкой на источники в правительстве. Также разрешат открыться непродуктовым магазинам и рынкам.

Комендантский час ввели в январе – к такой мере прибегли впервые со времен Второй мировой. В ответ недовольные жесткими ограничениями устроили серию протестов в разных городах страны, которые неоднократно перерастали в столкновения с полицией.