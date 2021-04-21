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02:08, 21 апреля 2021

Росавиация составила график вывозных рейсов из Турции и Танзании до 25 апреля

В первом случае на родину вернут около 20 тысяч туристов, во втором – чуть меньше тысячи. Из Турции организуют 76 рейсов, больше всего – по маршрутам Стамбул — Москва и Анталья — Москва.
Ранее в Ростуризме предлагали организовать вывозные рейсы по фиксированной цене в 10000 рублей. За сколько будут возвращать домой людей в итоге, не уточняется.


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