В Калининграде признали законным приговор по делу о госизмене паре, на записи со свадьбы которых попал сотрудник ФСБ

В пресс-службе суда подтвердили, что поддержали решение суда первой инстанции, и теперь приговор вступил в силу.

В декабре прошлого года экс-глава Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина получила 13 лет колонии, а ее муж Константин Антонц – 12,5. Обоих оштрафовали на 100 тысяч рублей. По версии обвинения, Зимину завербовали латвийские спецслужбы. Своей вины супруги не признали.