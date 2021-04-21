Посол США в России Джон Салливан, улетевший из Москвы, вскоре вернется

Это пообещали в Белом доме. По словам его пресс-секретаря Джен Псаки, Салливан в Вашингтоне встретится с сотрудниками новой администрации, пообщаться с которыми у него не было возможности, и проведет время со своей семьей. Точной даты возвращения Салливана в Москву Псаки не назвала.

Ранее своего посла из Вашингтона отозвала для консультаций Москва – это произошло после интервью американского президента Джо Байдена, в котором он ответил утвердительно на вопрос, считает ли своего российского коллегу Владимира Путина убийцей. Вскоре российский МИД рекомендовал поступить аналогично американскому Госдепартаменту.