«Вконтакте» и «Одноклассники» начали удалять призывы к сегодняшним несогласованным акциям в поддержку Навального

В пресс-службах обеих соцсетей подчеркнули, что удаляют какие-либо записи только после официальных обращений от Роскомнадзора и под угрозой крупных штрафов.

Акции протеста в десятках городов по всей стране сегодня вечером намечены на фоне продолжающейся голодовки Навального в колонии из-за недопуска к нему врачей и резкого ухудшения состояния его здоровья.