Так называемый британский штамм коронавируса за неделю был обнаружен еще в 5 странах

Их общее число приближается к 140 – таковы подсчеты Всемирной организации здравоохранения.

Этот штамм отличается большей заразностью, но не вызывает более тяжелого течения болезни. После того, как его обнаружили в декабре прошлого года, Россия и многие другие страны приостановили авиасообщение с Британией.

Число стран с выявленным южноафриканским и бразильским штаммами, по оценке ВОЗ, за тот же период выросло с с 80 до 85 и с 50 до 52 соответственно. Южноафриканский штамм более устойчив к вакцине «Спутник», по данным ее разработчиков.