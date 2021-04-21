Компания Apple показала новые продукты

На очередной презентации представили 12-й iPhone в новом фиолетовом цвете, компьютеры iMac и планшеты iPad с процессорами собственного производства, а также устройства для отслеживания потерянных вещей AirTags. Предзаказы на все новые продукты в России начнут принимать с 23-30 апреля, продажи начнутся не позже конца мая.
2021-04-21T01:08:44+03:00
2021-04-21T01:08:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 21 апреля 2021
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