В Нарьян-Маре начались следственные действия по делу отца директора ФБК Ивана Жданова

Об этом рассказал изданию «Открытые медиа» адвокат Юрия Жданова.

По словам Владимира Воронина, следователь уже сорвал 2 очные ставки его подзащитного со свидетелями обвинения. Он сначала отклонял несколько вопросов к ним, а затем просто прерывал ставки. Воронин подчеркивает, что по Уголовно-процессуальному кодексу отклонять вопросы следователь имеет право, а вот прерывать встречу совсем – нет.

Жданова-старшего задержали по обвинению в превышении полномочий в период его работы в жилищной комиссии поселка в Ненецком автономном округе. Его сын считает дело местью властей за свою политическую деятельность.

Фонд борьбы с коррупцией власти считают иностранным агентом.