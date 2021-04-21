Присяжные признали экс-полицейского Шовина виновным в убийстве афроамериканца Флойда

Об этом сообщает ТАСС.
2021-04-21T00:09:18+03:00
2021-04-21T00:09:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:09, 21 апреля 2021
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