Российские регионы начинают отменять массовые мероприятия на майские праздники

Из-за сложной эпидемиологической ситуации демонстрации и шествия 1 мая не будут проводиться в Свердловской области и Воронеже, — пишет газета РБК. На Урале коррективы вносятся и в планы празднования Дня Победы, в Екатеринбурге 9 мая состоится лишь военный парад, а шествие «Бессмертного полка» перенесено в онлайн. Ранее сообщалось, что и в Москве «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, а шествие может состояться 24 июня.