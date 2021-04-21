Российские регионы начинают отменять массовые мероприятия на майские праздники

Из-за сложной эпидемиологической ситуации демонстрации и шествия 1 мая не будут проводиться в Свердловской области и Воронеже, — пишет газета РБК. На Урале коррективы вносятся и в планы празднования Дня Победы, в Екатеринбурге 9 мая состоится лишь военный парад, а шествие «Бессмертного полка» перенесено в онлайн. Ранее сообщалось, что и в Москве «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате, а шествие может состояться 24 июня.
2021-04-21T00:07:20+03:00
2021-04-21T00:07:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:07, 21 апреля 2021
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