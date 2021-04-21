Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию

Мероприятие пройдет в очном формате. Для гостей и журналистов в этом году действуют дополнительные ограничения.

Из-за пандемии всех участников обязали трижды в течение последней недели сдать тест на коронавирус. Единую справку с отрицательными результатами необходимо предъявлять при входе в выставочный зал «Манеж». Об обязательном двухнедельном карантине речи не идет, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На мероприятие традиционно приглашены депутаты и сенаторы, а также губернаторы и члены правительства. Затраты на организацию оцениваются почти в 100 миллионов рублей. Об этом сообщало издание «МБХ медиа» со ссылкой на план-график управделами президента.

В Кремле ранее говорили, что Путин самостоятельно пишет текст послания и дорабатывает его до последних минут. Как ожидается, президент огласит меры по выходу из вызванного пандемией кризиса.

Оглашения послания начнется в полдень по московскому времени и будет транслироваться по федеральным телеканалам.