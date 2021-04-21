По всей России сегодня должны пройти митинги в поддержку Алексея Навального

О новой акции в поддержку Алексея Навального его соратники экстренно объявили в прошлое воскресенье. Они пояснили, что решили не дожидаться когда на сайте «Свободу Навальному» соберётся 500 тысяч человек. Ситуацию с политиком, состояние которого в колонии резко ухудшилось, его соратники назвали экстремальной. Оппозиционер, по словам его врачей, в любой момент может умереть. Ещё одним поводом для акции стал иск прокуратуры Москвы о признании Фонда борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Соратники Навального предложили людям выйти сегодня на центральные улицы и площади своих городов. Митинги проведут в один день с посланием Владимира Путина Федеральному собранию. Столичные власти вчера не согласовали митинг в поддержку Навального. Организаторы в заявке указали до ста тысяч человек. Отказ чиновники объяснили ограничениями, вызванными коронавирусом и нарушениями в документах.

Базу данных электронных адресов людей, готовых выйти на митинг за Навального, неизвестные ранее выложили в интернет. Сторонникам политика начали рассылать письма с угрозами деанонимизации и продажи их адресов и телефонов рекламным компаниям. ФБК* обвинил в утечке бывшего сотрудника организации.

Между тем, как передает корреспондент «Эха Москвы», на Манежную площадь Москвы уже привезли металлические ограждения, также огораживают и пешеходную часть на Невском проспекте в Петербурге.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом