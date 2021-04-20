Белый медведь по кличке Умка скончался в зоопарке Екатеринбурга, не пережив общения с посетителями

По словам ветеринаров, причиной смерти стал детский мячик, который неизвестные бросили ему в вольер, — пишет местное интернет-издание «Екатеринбург Онлайн». Администрация зоопарка сказала, что не будет искать виновного в смерти Умки, однако усилит контроль за оставшейся медведицей. Умке было 25 лет, его привезли с Чукотки, где он остался без родителей.

