Служба безопасности Украины перевела в режим повышенной готовности своих сотрудников во всех регионах

В ряде областей проходят антитеррористические учения, в других они запланированы, сказали представители ведомства. В Киеве напоминают, что это проходит на фоне обострения обстановке в зоне конфликта в Донбассе. Там также обвинили Москвы в наращивании агрессивной риторики. Ранее сообщалось, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.