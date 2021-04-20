Служба безопасности Украины перевела в режим повышенной готовности своих сотрудников во всех регионах

В ряде областей проходят антитеррористические учения, в других они запланированы, сказали представители ведомства. В Киеве напоминают, что это проходит на фоне обострения обстановке в зоне конфликта в Донбассе. Там также обвинили Москвы в наращивании агрессивной риторики. Ранее сообщалось, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.
2021-04-20T23:06:14+03:00
2021-04-20T23:06:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 20 апреля 2021
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