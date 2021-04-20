Руководство США призывает Кремль «немедленно» разрешить независимым врачам осмотреть Алексея Навального

Российские власти, как сказали в американском Госдепартаменте, несут ответственность за ухудшение состояния здоровья одного из лидеров оппозиции. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что намерены использовать дополнительные инструменты политики в контексте ситуации с Навальным.