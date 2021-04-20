Присяжные по делу о гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вынесли вердикт

Оглашение ожидается в течение часа, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей суда. В убийстве афроамериканца обвиняется офицер полиции Дерек Шовин. Присяжные обсуждают вердикт уже вторые сутки. Гибель Джорджа Флойда год назад вызвала массовые акции протеста в США и других странах.