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23:04, 20 апреля 2021

Присяжные по делу о гибели жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда вынесли вердикт

Оглашение ожидается в течение часа, передает агентство Reuters со ссылкой на представителей суда. В убийстве афроамериканца обвиняется офицер полиции Дерек Шовин. Присяжные обсуждают вердикт уже вторые сутки. Гибель Джорджа Флойда год назад вызвала массовые акции протеста в США и других странах.


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