Книга министра обороны Сергея Шойгу вошла в длинный список премии «Большая книга»

Перечень из 41 произведения опубликован на сайте премии. В сборнике рассказов под названием «Про вчера» глава военного ведомства пишет о России девяностых и о том, как под его началом создавалось МЧС. Ранее эту же работу вносили в длинный список премии «Национальный бестселлер», но для того, чтобы пройти дальше, уже в короткий список, сборнику не хватило одного балла.
2021-04-20T22:33:32+03:00
2021-04-20T22:33:32+03:00
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22:33, 20 апреля 2021
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