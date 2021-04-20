Книга министра обороны Сергея Шойгу вошла в длинный список премии «Большая книга»

Перечень из 41 произведения опубликован на сайте премии. В сборнике рассказов под названием «Про вчера» глава военного ведомства пишет о России девяностых и о том, как под его началом создавалось МЧС. Ранее эту же работу вносили в длинный список премии «Национальный бестселлер», но для того, чтобы пройти дальше, уже в короткий список, сборнику не хватило одного балла.