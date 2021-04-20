В Москве, по некоторым данным, скончался пятилетний ребенок, который не получил назначенное лекарство от СМА

Как пишет интернет-издание «Такие дела», решение врачей о том, что ребенку необходим препарат «Спинраза», было выдано еще в конце 2019-го года. Все это время между родителями и департаментом здравоохранения шла постоянная переписка, — рассказал представитель семьи. В итоге, родители ребенка обратились в суд. Представители мэрии уверяли, что готовы госпитализировать мальчика, заседание должно было пройти в конце апреля. В департаменте здравоохранения эту ситуацию пока не прокомментировали.