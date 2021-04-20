В России за последние девять лет в пять раз увеличилось количество ученых, которые покинули страну

По словам представителей Академии наук, цифра ежегодно уезжающих за границу специалистов выросла до 70 тысяч человек. Россия единственная из стран с высоким уровнем развития, где уже несколько десятилетий подряд сокращается число занятых в исследовательской сфере ученых, — отметили в академии. Их количество сократилось с почти миллиона в 90-ом году до 348 тысяч, — пишет «Новая газета». С четвертого места в мире по количеству исследователей наша страна опустилась на шестое.