Чешский МИД уже завтра, может объявить о новой высылке российских дипломатов

Об этом пишет местное интернет-издание Seznam. В среду ведомство ждет посла России Александра Змеевского. По словам источников издания, списки высылаемых уже готовы. Они в то же время не коснутся самого главы дипмиссии. Ране Прага выслала 18 российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес российской военной разведки в причастности к взрыву на военном складе 7 лет назад. В Москве обвинения отвергают и в ответ выслали 20 сотрудников посольства Чехии.