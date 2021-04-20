США призвали российское руководство немедленно допустить врачей к Алексею Навальному

Как сказали в американском Госдепартаменте, там рассчитывают, что Кремль позволит независимым специалистам осмотреть оппозиционного политика. Навальный почти три недели держит голодовку и требует допустить к нему квалифицированных специалистов.
2021-04-20T22:05:58+03:00
2021-04-20T22:05:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 20 апреля 2021
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