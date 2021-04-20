В столичной мэрии объявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в Москве

В связи с повышением заболеваемости, как пишет РБК, чиновники пока не планируют разрешать массовые акции.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться в течение последних двух-трёх недель, написал в своём блоге мэр Сергей Собянин. Он привёл данные оперативного штаба, согласно которым с пятнадцатого апреля, за исключением сегодняшнего дня, каждое утро фиксировали более двух тысяч новых случаев.

Тем временем РБК со ссылкой на источники сообщает, что из-за этой статистики столичная мэрия на месяц отложила обсуждение вопроса о том, чтобы разрешить проводить в Москве массовые акции. Вернутся к этому, как отметили собеседники агентства, только в середине мая. Они добавили, что к этому времени может сложиться непростая ситуация, учитывая праздники, которые пройдут в начале месяца. По этим данным городская администрация может отменить и организуемые мэрией фестивали, к примеру, «Цветочный джем», который проходил в столице несколько лет подряд.

Эти сообщения появились накануне несогласованной с властями протестной акции, которую анонсировали сторонники Алексея Навального. Они призывают людей выйти и потребовать того, чтобы к политику пустили врачей.

Об ухудшении ситуации с коронавирусом заговорили накануне акции, которую хотят провести сторонники Алексея Навального. Они хотят потребовать, чтобы к нему в колонию допустили квалифицированных врачей. В мэрии предупредили, что завтрашняя акция не согласована. Сообщается, что завтра с утра центр города будет перекрыт, впрочем, источники интернет-издания «Открытые медиа» говорят о том, что это связано в первую очередь с посланием президента Федеральному собранию и его Путин огласит в полдень в выставочном зале «Манеж». Как передает корреспондент «Эхо Москвы», на Манежную площадь Москвы уже привезли металлические ограждения, также огораживают и пешеходную часть на Невском проспекте в Петербурге.

В Екатеринбурге и Челябинске власти объявили о проведении завтра вечером репетиций парада Победы, а в Костроме в центре города начали обработку от клещей.

В конце января на акции сторонников Алексея Навального в регионе были задержаны более десятка журналистов.