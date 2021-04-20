Чехия уже завтра, по некоторым данным, может объявить о высылке еще одной группы российских дипломатов

Об этом пишет местная пресса со ссылкой на свои источники. О вероятности высылки дипломатов сегодня сказал министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек. Он написал на своей странице в фейсбуке, что готов к выстраиванию отношений с Россией с самого начала. Дипломатический конфликт разгорелся между Москвой и Прагой несколько дней назад. Чешские власти обвинили российскую разведку в причастности к взрыву на военном складе 7 лет назад. Из Праги были высланы 18 сотрудников российского посольства. Москва обвинения отвергает и, в свою очередь, выслала 20 чешских дипломатов. Серию дипломатических конфликтов последних дней в российском МИДе объясняют внутренними трудностями у иностранных партнеров Москвы, — сказала в эфире телеканала РБК официальный представитель МИД Мария Захарова.

Действия чешских властей Захарова назвала агрессивными и враждебными. Она обвинила Прагу в разрушении двусторонних отношений вопреки национальным интересам страны.