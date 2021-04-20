В России появится монета с портретом академика Андрея Сахарова

Ее номинал 2 рубля, выпуск приурочен к столетию со дня рождения ученого, диссидента и лауреата Нобелевской премии мира, — сказали в банке России. Сахаров был одним из создателей первой советской водородной бомбы, позже он участвовал в борьбе за права человека. В 80-ом году академика лишили званий Героя социалистического труда и всех государственных наград и выслали в город Горький. Из ссылки он был освобожден после начала перестройки, а в 89-ом году был избран народным депутатом СССР. Академик скончался в конце того же года.