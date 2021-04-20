Более двух тысяч российских студентов и выпускников вузов подписали открытое письмо в поддержку интернет-издания DOXA

Они обратились к руководству Высшей школы экономики, где изначально был создан студенческий журнал, и потребовали поддержать редакторов DOXA. Четверых журналистов ранее задержали по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Поводом стал ролик, в котором редакторы DOXA осуждали давление на студентов за участие в акциях протеста. Сейчас все четверо находятся фактически под домашним арестом.
2021-04-20T21:31:35+03:00
2021-04-20T21:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 20 апреля 2021
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