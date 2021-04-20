Более двух тысяч российских студентов и выпускников вузов подписали открытое письмо в поддержку интернет-издания DOXA

Они обратились к руководству Высшей школы экономики, где изначально был создан студенческий журнал, и потребовали поддержать редакторов DOXA. Четверых журналистов ранее задержали по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Поводом стал ролик, в котором редакторы DOXA осуждали давление на студентов за участие в акциях протеста. Сейчас все четверо находятся фактически под домашним арестом.