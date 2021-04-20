Тысячи болельщиков лондонского футбольного клуба «Челси» собрались у домашней арены команды Стэмфорд-бридж

«Аристократы» должны сегодня встретиться с клубом «Брайтон». Сообщается, что фанаты пытались не пропустить автобус с игроками. Они требуют. Чтобы владелец команды Роман Абрамович не участвовал в новом проекте по созданию Суперлиги. Сообщается, что автобусу удалось заехать на стадион. Сама игра из-за коронавирусных ограничений пройдет при пустых трибунах. Тем временем, Би-би-си сообщает, что клуб готовит документы по выходу из Суперлиги. Ранее создание нового клубного турнира раскритиковали руководители УЕФА и ФИФА.