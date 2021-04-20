Загруженность московских дорог этим вечером остается по-прежнему высокой

Сейчас этот показатель составляет 7 баллов из 10 по данным сервиса «Яндекс.Пробки». Основные затруднения наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном, а также восточной и северо-западной части МКАД. В вечерний час-пик ситуация с загруженностью дорог столица оценивалась в 10 баллов из 10. Основной причиной эксперты называют начавшийся в городе днем дождь.
2021-04-20T21:05:25+03:00
2021-04-20T21:05:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 20 апреля 2021
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