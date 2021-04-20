Европейские специалисты проверяют российскую вакцину от коронавируса «Спутник» на вероятность образования тромбов

В европейском агентстве лекарственных средств, в то же время, признают, что пока им о подобных осложнениях не сообщали. Пока что российский препарат находится на раннем этапе оценки. Чуть ранее сегодня представители агентства объявили, что установили взаимосвязь между вакциной компании Johnson&Johnson и редкими случаями образования тромбов. До этого о подобных побочных эффектах говорили в отношении препарата от британско-шведской компании AstraZeneca. В свою очередь, разработчики российской вакцины «Спутник» настаивают, что благодаря очистке препарата, все риски сведены к минимуму.