ЕСПЧ потребовал от России проводить контрольные закупки наркотиков только с санкции суда

Решение принято по жалобе российской гражданки, которая поставила вопрос о правомерности подобных контрольных закупок. Судьи в Страсбурге обратили внимание, что с подобными делами есть проблема. Она заключается в отсутствии эффективного контроля над полицейскими. Действующая законодательная база не защищает от злоупотреблений. Сейчас в России, как пишет интернет-издание «Медуза», почти четверть осужденных получили приговоры по статьям, связанным с оборотом наркотиков. Пресса писала, что нередко полиция прибегает к помощи задержанных за употребление запрещенных препаратов, которых используют для проведения контрольных закупок.
2021-04-20T21:04:42+03:00
2021-04-20T21:04:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 20 апреля 2021
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