ЕСПЧ потребовал от России проводить контрольные закупки наркотиков только с санкции суда

Решение принято по жалобе российской гражданки, которая поставила вопрос о правомерности подобных контрольных закупок. Судьи в Страсбурге обратили внимание, что с подобными делами есть проблема. Она заключается в отсутствии эффективного контроля над полицейскими. Действующая законодательная база не защищает от злоупотреблений. Сейчас в России, как пишет интернет-издание «Медуза», почти четверть осужденных получили приговоры по статьям, связанным с оборотом наркотиков. Пресса писала, что нередко полиция прибегает к помощи задержанных за употребление запрещенных препаратов, которых используют для проведения контрольных закупок.