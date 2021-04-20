Суд в Волгограде арестовал на 25 суток координатора местного штаба Алексея Навального Евгения Кочегина

По словам пресс-секретаря судебной инстанции, его признали виновным в нарушении порядка проведения митинга из-за призывов к участию в акции в поддержку Навального в эту среду. Сторонники Навального планируют выступления в десятках российских городов. Как отмечают адвокаты, это первый арест по обвинению в призывах к участию в предстоящей акции.
2021-04-20T21:04:20+03:00
2021-04-20T21:04:20+03:00
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21:04, 20 апреля 2021
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