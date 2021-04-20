Россия могла перебросить на границу с Украиной гораздо больше боевой авиации, чем предполагалось раньше

Об этом пишет газета The Wall Street Journal. В распоряжении издания оказались спутниковые снимки расположения российских частей в Крыму и Воронежской области. По данным американских военных, как пишет издание, Москва могла сосредоточить у границы около 80 тысяч военнослужащих. В Евросоюзе говорят о более чем ста тысячах человек. Это гораздо больше, чем было в 2014 году в момент обострения конфликта в Донбассе, — подчеркивают в Пентагоне. Ряд экспертов, опрошенных изданием, называет действия России подготовкой к наступлению, однако ранее в Москве отрицали агрессивные планы в отношении соседей.
2021-04-20T21:03:53+03:00
2021-04-20T21:03:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 20 апреля 2021
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