Из Праги могут выслать всех российских дипломатов, не исключают чешские власти

Министр иностранных дел страны Ян Гамачек написал на своей странице в фейсбуке, что готов к выстраиванию отношений с Россией с самого начала. Дипломатический конфликт разгорелся между Москвой и Прагой несколько дней назад. Чешские власти обвинили российскую разведку в причастности к взрыву на военном складе 7 лет назад. Из Праги были высланы 18 сотрудников российского посольства. Москва обвинения отвергает и, в свою очередь, выслала 20 чешских дипломатов.