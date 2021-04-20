Из Праги могут выслать всех российских дипломатов, не исключают чешские власти

Министр иностранных дел страны Ян Гамачек написал на своей странице в фейсбуке, что готов к выстраиванию отношений с Россией с самого начала. Дипломатический конфликт разгорелся между Москвой и Прагой несколько дней назад. Чешские власти обвинили российскую разведку в причастности к взрыву на военном складе 7 лет назад. Из Праги были высланы 18 сотрудников российского посольства. Москва обвинения отвергает и, в свою очередь, выслала 20 чешских дипломатов.
2021-04-20T21:01:15+03:00
2021-04-20T21:21:17+03:00
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21:01, 20 апреля 2021
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