Дождь привел к серьезным затруднениям на московских дорогах

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», многокилометровые заторы отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольце, МКАДе, Можайском шоссе и Кутузовском проспекте, а также проспекте Мира и Варшавском шоссе в сторону области. Загруженность столичных дорог сейчас оценивается в 8 баллов из 10. Еще час назад дорожная обстановка оценивалась в 10 баллов из 10 возможных.
2021-04-20T20:32:20+03:00
2021-04-20T20:32:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 20 апреля 2021
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