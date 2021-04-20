Дождь привел к серьезным затруднениям на московских дорогах

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», многокилометровые заторы отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольце, МКАДе, Можайском шоссе и Кутузовском проспекте, а также проспекте Мира и Варшавском шоссе в сторону области. Загруженность столичных дорог сейчас оценивается в 8 баллов из 10. Еще час назад дорожная обстановка оценивалась в 10 баллов из 10 возможных.