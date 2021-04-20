Россияне, которые возвращаются из-за рубежа, с 1 мая должны будут сдавать два теста на коронавирус

Для этого им отводится до пяти дней, — сказали сегодня в Роспотребнадзоре. Для тех, кто прилетает из Турции или Танзании, требование о двух тестах действует уже сейчас, — обратили внимание в ведомстве. С середины апреля тестирование должны пройти все, кто возвращается домой любым видом транспорта. До этого такое правило действовало лишь для прилетавших в российские аэропорты.