Россияне, которые возвращаются из-за рубежа, с 1 мая должны будут сдавать два теста на коронавирус

Для этого им отводится до пяти дней, — сказали сегодня в Роспотребнадзоре. Для тех, кто прилетает из Турции или Танзании, требование о двух тестах действует уже сейчас, — обратили внимание в ведомстве. С середины апреля тестирование должны пройти все, кто возвращается домой любым видом транспорта. До этого такое правило действовало лишь для прилетавших в российские аэропорты.
2021-04-20T20:32:00+03:00
2021-04-20T20:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 20 апреля 2021
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