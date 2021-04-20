Египет рассчитывает на возобновление в ближайшее время чартерного сообщения с Россией

Представитель посольства арабской республики в Москве, в то же время, сказал агентству РИА «Новости», что конкретной даты пока еще нет. В свою очередь, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом говорят, что решение о возобновлении полетов на египетские курорты пока еще не принято. Чартерные рейсы были прекращены в эту страну больше пяти лет назад после теракта на российском самолете. В Москве связывали возобновление полетов туристов с ужесточением мер безопасности египетских аэропортов.
2021-04-20T20:31:30+03:00
2021-04-20T20:31:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 20 апреля 2021
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