Госдепартамент США подтвердил возвращение на этой неделе в Вашингтон посла в России Джона Салливана

Он прилетит навестить семью и встретится с членами новой администрации, — сказали агентству ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве. Там также добавили, что Салливан должен будет вернуться в Москву в ближайшие недели. В минувшую пятницу посла вызывали в Кремль, где ему было настоятельно рекомендовано уехать домой для консультаций, как это сделал его российский коллега Анатолий Антонов. Такая рекомендация связана с новыми санкциями, которые ввел Белый дом в отношении ряда российских чиновников, а также российского госдолга.