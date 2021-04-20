Госдепартамент США подтвердил возвращение на этой неделе в Вашингтон посла в России Джона Салливана

Он прилетит навестить семью и встретится с членами новой администрации, — сказали агентству ТАСС в американском внешнеполитическом ведомстве. Там также добавили, что Салливан должен будет вернуться в Москву в ближайшие недели. В минувшую пятницу посла вызывали в Кремль, где ему было настоятельно рекомендовано уехать домой для консультаций, как это сделал его российский коллега Анатолий Антонов. Такая рекомендация связана с новыми санкциями, которые ввел Белый дом в отношении ряда российских чиновников, а также российского госдолга.
2021-04-20T20:30:38+03:00
2021-04-20T20:30:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 20 апреля 2021
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