Загруженность московских дорог уже больше часа держится на самом высоком уровне

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», она достигает десяти баллов из десяти возможных. Эксперты считают главной причиной дождь, который начался днем в столице. Затруднено движение на Третьем транспортом кольце, Садовом кольце, основных магистралях из Москвы в область, многокилометровые заторы отмечаются на МКАДе.
2021-04-20T20:04:35+03:00
2021-04-20T20:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 20 апреля 2021
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