Загруженность московских дорог уже больше часа держится на самом высоком уровне

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», она достигает десяти баллов из десяти возможных. Эксперты считают главной причиной дождь, который начался днем в столице. Затруднено движение на Третьем транспортом кольце, Садовом кольце, основных магистралях из Москвы в область, многокилометровые заторы отмечаются на МКАДе.