Российские власти подготовили график вывозных рейсов из Турции и Танзании

Он рассчитан на ближайшую неделю, — сказали в Росавиации. До воскресенья из Турции планируют вывезти около 20 тысяч россиян, из Танзании примерно 900 пассажиров. Рейсы будут осуществлять как российские перевозчики, так и турецкая компания Turkish Airlines. С прошлой недели Москва ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объясняли эту меру ухудшением ситуации с инфекцией в обоих государствах. Некоторые эксперты не исключили, что у такого шага была политическая подоплека. Москва могла таким образом выразить недовольство поддержкой Анкарой Киева.
2021-04-20T20:04:19+03:00
2021-04-20T20:04:19+03:00
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20:04, 20 апреля 2021
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