Лечащих врачей Алексея Навального не пустили к политику в колонии Владимирской области

Это несмотря на то, что они предварительно договаривались о встрече, — рассказал один из медиков интернет-изданию «Открытые медиа». По словам визитеров, их не пропустят к оппозиционеру в ближайшую неделю. В медсанчасти объяснили это тем, что все визиты расписаны на несколько дней вперед. Тем временем, адвокаты Навального говорят, что сейчас политик находится в одиночной камере. Все лечебные меры ограничиваются капельницей с глюкозой. Политик уже три недели держит голодовку и требует допустить к нему квалифицированных врачей.