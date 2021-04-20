Чешские власти не планируют объявлять в международный розыск двух подозреваемых по делу о взрыве на военном арсенале

Как пояснили в прокуратуре республики, ранее международный ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова выдали власти Великобритании. Лондон считает их причастным к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. О подозрениях в адрес российской военной разведки чешские власти объявили в конце прошлой недели. Прага выслала 18 российских дипломатов, после чего Москва объявила о высылке двадцати сотрудников чешского посольства.
2021-04-20T20:01:15+03:00
2021-04-20T20:01:15+03:00
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20:01, 20 апреля 2021
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Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования…