Чешские власти не планируют объявлять в международный розыск двух подозреваемых по делу о взрыве на военном арсенале

Как пояснили в прокуратуре республики, ранее международный ордер на арест российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова выдали власти Великобритании. Лондон считает их причастным к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери. О подозрениях в адрес российской военной разведки чешские власти объявили в конце прошлой недели. Прага выслала 18 российских дипломатов, после чего Москва объявила о высылке двадцати сотрудников чешского посольства.