ЧП в Нью-Йорке — неизвестный открыл огонь в супермаркете на востоке города в районе Хэмпстет

Как передает местное телевидение, один человек убит, еще двое ранены. Нападавший скрылся с места происшествия. Полиция оцепила место происшествия и попросила жителей близлежащих домов не выходить на улицу.
2021-04-20T20:00:49+03:00
2021-04-20T20:00:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 20 апреля 2021
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