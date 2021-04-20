Черногория отменяет все ограничения на въезд туристов из России, в том числе требование сдавать тест на коронавирус

Об этом в своем Твиттере написал один из министров республики. Ранее эксперты говорили, что доход Черногории от отдыха россиян ежегодно превышал 200 миллионов евро. Ограничения вводились в связи с пандемией коронавируса.
2021-04-20T19:38:00+03:00
2021-04-20T19:38:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825188-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:38, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования…