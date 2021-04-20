Азербайджан получил ответ Минобороны России по вопросу об использовании комплексов «Искандер М» в Нагорном Карабахе

Москва утверждает, что, по ее сведениям, такие ракеты не применялись армянской стороной, однако, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку этим ответом не удовлетворен. Азербайджанскую сторону интересовало, в том числе, то, как у Армении вообще оказались подобные ракетные комплексы, — подчеркнул Алиев. Ранее руководство Азербайджана утверждало, что Армения использовала «Искандеры» при обстреле азербайджанской территории. Кроме того, представители Баку демонстрировали осколки, которые, по их словам, принадлежат ракетам «Искандер».