Азербайджан получил ответ Минобороны России по вопросу об использовании комплексов «Искандер М» в Нагорном Карабахе

Москва утверждает, что, по ее сведениям, такие ракеты не применялись армянской стороной, однако, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Баку этим ответом не удовлетворен. Азербайджанскую сторону интересовало, в том числе, то, как у Армении вообще оказались подобные ракетные комплексы, — подчеркнул Алиев. Ранее руководство Азербайджана утверждало, что Армения использовала «Искандеры» при обстреле азербайджанской территории. Кроме того, представители Баку демонстрировали осколки, которые, по их словам, принадлежат ракетам «Искандер».
2021-04-20T19:37:24+03:00
2021-04-20T19:38:58+03:00
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19:37, 20 апреля 2021
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