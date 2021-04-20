Мэрия Москвы на месяц отложила решение вопроса о разрешении в городе массовых мероприятий

Источники газеты РБК утверждают, что это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. В середине мая решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Собеседник издания не исключил, что ряд мероприятий в Москве будут отменены. В первую очередь речь идет о фестивалях, которые организует сама мэрия. Сегодня в столичном руководстве сказали, что не согласовали акцию сторонников Алексея Навального в эту среду, в том числе, из-за действия ограничений, которые ввели против коронавируса.
2021-04-20T19:31:10+03:00
2021-04-20T19:31:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825184-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования…