Мэрия Москвы на месяц отложила решение вопроса о разрешении в городе массовых мероприятий

Источники газеты РБК утверждают, что это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. В середине мая решение примут, исходя из эпидемиологической ситуации. Собеседник издания не исключил, что ряд мероприятий в Москве будут отменены. В первую очередь речь идет о фестивалях, которые организует сама мэрия. Сегодня в столичном руководстве сказали, что не согласовали акцию сторонников Алексея Навального в эту среду, в том числе, из-за действия ограничений, которые ввели против коронавируса.