Дом в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа, по словам чиновников не подлежит восстановлению

Здание в ближайшее время будет снесено, сообщил губернатор. Глеб Никитин при этом не исключил, что еще при строительстве дома могли быть допущены нарушения. Всем же жильцам, они сейчас находятся у своих родственников, будут выплачены компенсации, заверил глава региона.

После взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», задержаны двое сотрудников газовой службы, которые в день взрыва проводили работы в доме.

Инцидент произошел накануне вечером. По версии следствия, в результате взрыва обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Погиб трехмесячный ребенок, двое малолетних детей и трое взрослых пострадали. Местная жительница Лариса Бурова рассказала, что жильцы помогали друг другу спастись из здания.

По сообщениям местных властей, пострадавших детей из больницы уже отпустили, взрослые же с травмами разной степени тяжести еще остаются на лечении.

По сообщениям регионального МЧС, сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.