Москва встала в многокилометровых пробках

Загруженность столичных дорог по данным соответствующего сервиса достигла 10 баллов из 10 возможных. Стоит Садовое кольцо, Третья транспортная, большая часть МКАД и основные магистрали в сторону области, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Несколько часов назад в регионе начался дождь, который, по данным синоптиков, продлится до завтрашнего дня. При этом не исключено, что выпадет около половины месячной нормы осадков.
2021-04-20T19:05:41+03:00
2021-04-20T19:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:05, 20 апреля 2021
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