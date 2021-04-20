Москва встала в многокилометровых пробках

Загруженность столичных дорог по данным соответствующего сервиса достигла 10 баллов из 10 возможных. Стоит Садовое кольцо, Третья транспортная, большая часть МКАД и основные магистрали в сторону области, — сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Несколько часов назад в регионе начался дождь, который, по данным синоптиков, продлится до завтрашнего дня. При этом не исключено, что выпадет около половины месячной нормы осадков.