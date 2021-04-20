Автосервис горит на западе Москвы

Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, — говорят в МЧС. О пострадавших пока не сообщается. В то же время, источник агентства ТАСС утверждает, что в одноэтажном здании возле станции Шелепиха слышны взрывы. В помещении может находиться автомобиль.



Несколько минут назад агентства сообщили, что огонь все же удалось потушить.