«Открытые медиа»: Руководство на местах готовится сорвать несогласованные акции в поддержку политика Навального

Их методы отличаются в зависимости от региона.

Сразу в нескольких городах России стало известно о том, что завтра вечером там будет ограничено движения в центре. Так, интернет-издание «Открытые медиа» пишет, что в Костроме этим утром начали обработку скверов и парков от клещей. Там появились объявления, в которых чиновники просят воздержаться от прогулок на время этого мероприятия.

Еще в Екатеринбурге центральные улицы уже с шести вечера будут перекрыты, поскольку там будет проходить репетиция парада 9-ого мая. Ограничения снимут только в четыре часа утра.

Одновременно с этим источники издания в столичной полиции и Росгвардии рассказали, что завтра на улицах будут дежурить усиленные отряды, а в МВД на смены вызовут дополнительных следователей и дознавателей.

В свою очередь в Москве, как сообщает корреспондент «Эха Москвы», уже в эти минуты у Кремля усилены меры безопасности. У Манежной площади запретили парковку, а саму её обнесли железными ограждениями, которые используют на массовых акциях. Однако, в мэрии это объясняют подготовкой не к митингу оппозиции, а к завтрашнему посланию президента федеральному собранию.

Ранее организаторы митинга подавали заявку на его проведение на Манежной площади, но в городской администрации им отказали.