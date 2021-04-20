Минобороны России признает, что наращивает силы на юге страны

Глава ведомства Сергей Шойгу назвал это ответом на провокацию со стороны других государств.

В начале месяца ряд зарубежных изданий написали о том. Что Россия стягивает военные силы к границе с Украиной, в том числе наращивает и военный потенциал в Крыму. Американская газета The Wall Street Journal написала, что эксперты, которые изучали спутниковые снимки мест базирования российских военных на полуострове, считают происходящее там подготовкой к наступлению. В свою очередь, в Москве отрицали какие-либо агрессивные планы в отношении соседей.