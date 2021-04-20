Суд в Мадриде запретил главным международным футбольным организациям препятствовать запуску новой Суперлиги

Как говорится в решении инстанции, которое приводит агентство Reuters, ни УЕФА, ни ФИФА не смогут вводить санкции против игроков и клубов, которые захотят принять участие в Суперлиге до окончания разбирательств. Накануне ряд крупнейших европейских клубов объявили о создании собственного клубного турнира. Это вызвало резкую критику со стороны международных организаций.